Путин сможет создавать администрации за пределами России. В Госдуму внесли закон

Российские депутаты внесли законопроект в Госдуму, который расширит полномочия президента. В частности, позволит Владимиру Путин создавать временные администрации за пределами России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медуза".

Сообщается, что законопроект о временных гражданских администрациях на захваченных территориях Украины внесли депутаты "Справедливой России - За правду" во главе с Сергеем Мирновым.

"Мы даем полномочия верховному главнокомандующему РФ, президенту России в случае необходимости создавать такие гражданские администрации, по сути временные органы исполнительной власти для решения всех необходимых задач", - отметил Миронов.

Примечательно, что в Кремле до этого заявляли, что якобы не преследуют цель оккупировать украинские территории.