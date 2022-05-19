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Артиллерия, радары и техника. Байден объявил о новом пакете помощи Украине

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Вашингтон, Четверг 19 мая 2022 21:38
Артиллерия, радары и техника. Байден объявил о новом пакете помощи Украине Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки отправят в Украину дополнительный пакет военной помощи, который поможет украинским военным на поле боя. Соответствующее решение принял сегодня президент США Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Байден подчеркнул, что США уже оказали Украине историческую помощь в области безопасности, но его администрация продолжит ускорять доставку дополнительного оружия и оборудования украинской армии.

"И сегодня я объявляю еще один пакет помощи в безопасности, который предоставит Украине дополнительную артиллерию, радары и другую технику, которую они уже так эффективно используют на поле боя. Эти вооружения и оборудование пойдут непосредственно на передовую", - заявил президент США.

Обновлено.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что санкционировал выделение 100 млн долларов на новый пакет военной помощи Украине.

"Я санкционировал 100 миллионов долларов на дополнительное оружие и оборудование для Украины, чтобы усилить ее оборону против неоправданной войны России. Мы стоим бок о бок с Украиной", - объявил госсекретарь на странице в Twitter.

Обновлено 22:30.

В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине. В оборонном ведомстве отметили, что США вместе с партнерами работают над определением и предоставлением Украине необходимого оружия и оборудования.

Новый пакет американской помощи будет включать:

  • 18 155-мм гаубиц M777;
  • 18 машин для буксировки гаубиц;
  • 3 противоартиллерийских радара AN/TPQ-36;
  • полевое оборудование и запчасти.

Напомним, американские СМИ сообщали, что размер нового пакета военной помощи Украине от США составит 100 млн долларов.

Как известно, сегодня американский Сенат одобрил выделение еще 40 млрд долларов на военную и гуманитарную помощь Украине.

Кроме того, по данным СМИ, в США обсуждают возможность предоставления Украине противокорабельных ракет, чтобы помочь деблокировать порты.

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