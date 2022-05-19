Командование остается на "Азовстали". Украинские бойцы записали видео из Мариуполя
Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь записал новое видео. В нем он сообщил, что сейчас на "Азовстали" проходит спецоперация, детали которой не разглашает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
На видео Святослав Паламарь сказал, что он и все командование находится на территории завода "Азовсталь".
"Продолжается определенная операция, деталей которой я не буду разглашать. Спасибо миру и спасибо Украине за поддержку. Увидимся!",- сказал он наконец.
Напомним, 17 мая, с территории завода "Азовсталь" выехало не менее семи автобусов с украинскими защитниками. Колонну сопровождает российская бронетехника.
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