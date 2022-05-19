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Страны Европы фиксируют вспышку оспы обезьян: что нужно знать

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Лондон, Четверг 19 мая 2022 15:29
Страны Европы фиксируют вспышку оспы обезьян: что нужно знать Фото: случаи оспы обезьян выявляют среди тех, кто был в Африке (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

В европейских странах фиксируют вспышку оспы обезьян (обезьяньей оспы) среди людей. На сегодня случаи выявлены в Великобритании, Испании, Швеции и Португалии.

РБК-Украина собрало информацию о вспышке этого заболевания среди людей.

Где уже выявили оспу обезьян

Власти Испании и Португалии объявили о выявлении более 40 подозрений на это заболевания. При этом вспышки сосредоточены в районе столиц - Мадрида и Лиссабона. Примечательно, что заболевание фиксируют исключительно у мужчин, часть из них имеет гомосексуальную ориентацию.

Также известно о нескольких случаях в Великобритании, Италии, Швеции, а также в Соединенных Штатах. Вирус нашли у мужчин, которые ездили в африканские страны.

Редкий вирус

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое передается человеку от животных. Симптомы схожи с теми, которые в прошлом наблюдались у заболевших натуральной оспой, но менее серьезны.

Отметим, в 1980 году вирус натуральной оспы был окончательно побежден, и после прекращения использования вакцин именно оспа обезьян вышла на первое место по патогенности для человека. Случаи заболевания возникают в районах Африки с тропическими влажными лесами.

Как передается

Первичное заражение происходит при прямом контакте с кровью, биологическими жидкостями, а также пораженной кожей или слизистой инфицированных животных. Документально зарегистрированы случаи заражения после контактов с обезьянами, гамбийскими крысами и белками. Еще одним фактором риска является употребление мяса зараженных животных без должной термической обработки.

Передается от человека к человеку при тесном контакте с поврежденной кожей, биологическими жидкостями или выделениями из дыхательных путей пациента. Чаще всего заражение происходит воздушно-капельным путем, но может и половым.

Признаки и симптомы

Инкубационный период обычно составляет от 6 до 16 дней, но может колебаться в диапазоне от 5 до 21 дня:

  • период инвазии (0-5 дней) - характерны лихорадка, сильная головная боль, увеличение лимфоузлов, боль в спине, мышечная боль и сильная слабость;
  • период высыпаний на коже (через 1-3 дня после начала лихорадки) - появляется сыпь на лице, которая распространяется на другие части тела. Высыпания проходят несколько этапов развития - от макулопапул (поражений кожи с плоским основанием) до везикул (небольших наполненных жидкостью пузырьков) и пустул, которые примерно через 10 дней покрываются корочками. До полного исчезновения корочек может пройти три недели.

Кожные поражения появляются на мембранах слизистых оболочек полости рта (в 70% случаев), гениталиях (30%), а также на конъюнктиве (веке) (20%) и роговице (глазном яблоке).

Как лечить

Обычно оспа обезьян проходит сама, но симптомы сохраняются от 14 до 21 дня. Тяжелые случаи чаще фиксируют среди детей, и они связаны со степенью воздействия вируса, состоянием здоровья пациента и тяжестью осложнений.

Специфические виды лечения или вакцины от оспы обезьян отсутствуют. Известно, что те, у кого есть прививка от натуральной оспы, менее подвержены тяжелому течения этой болезни.

Что известно о летальности

Летальность варьируется в широких пределах в зависимости от эпидемии, но в документально зарегистрированных случаях составляла менее 10%. Большинство случаев смерти происходит среди детей раннего возраста. В целом, младшие возрастные группы могут быть более чувствительными к заболеванию оспы обезьян.

Напомним, в прошлом году случай оспы обезьян был зафиксирован в США. В частности, у путешественника был найден штамм, который циркулирует в Нигерии с 2017 года.

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