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Артиллерия, ракеты и беспилотники: Британия передаст Украине дополнительное вооружение

Новина українською →
Четверг 19 мая 2022 16:10
Артиллерия, ракеты и беспилотники: Британия передаст Украине дополнительное вооружение Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном военное вооружение для Украины. Пакет помощи будет включать артиллерию, ракеты и беспилотники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

Согласно сообщению канцелярии, военная помощь Британии Украине будет содержать:

  • дальнобойную артиллерию;
  • ракеты класса "берег - корабль";
  • беспилотники.

"Обратив внимание на недавнее заявление о выделении Украине дополнительной военной помощи со стороны Соединенного Королевства на 1,3 млрд стерлингов (1,62 млрд долларов, - ред.) премьер-министр рассказал, что для оказания Украине поддержки в обеспечении обороны среди прочего будет поступать дальнобойная артиллерия, ракеты класса "берег - корабль", а также беспилотные летательные аппараты",- говорится в документе.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что главы МИД стран ЕС поддержали предоставление Украине помощи в размере 500 миллионов евро, которые будут потрачены на военную технику.

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