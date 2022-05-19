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Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 19 мая 2022 20:24
Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине Фото: Украина получит дополнительную помощь от США (facebook.com / pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов в помощь Украине. Эти средства будут направлены на военную и гуманитарную поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сената США.

Законопроект о выделении дополнительных средств в поддержку Украины поддержали 86 сенаторов, только 11 высказались против.

На решение Сената США уже отреагировали в офисе президента Украины. Глава Офиса Андрей Ермак назвал это голосование историческим.

"Пакет был одобрен большинством голосов и теперь он будет отправлен в Белый дом на подпись президенту США. Двигаемся к победе уверенно и стратегически. Спасибо союзникам. Все будет", - заявил он.

Как объясняли в Пентагоне, этот дополнительный пакет нужен для того, чтобы поставки военной помощи Украине шли бесперебойно, пока не заработает программа ленд-лиза.

Напомним, выделить дополнительные средства предложил президент США Джо Байден. В его предложении говорилось о выделении дополнительных 33 млрд долларов.

Однако Палата представителей США в ходе рассмотрения этого предложения решила увеличить размер дополнительного пакета до 40 млрд. долларов.

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Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине
Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине
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