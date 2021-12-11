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Украинская тяжелоатлетка стала чемпионкой мира

Автор: Сергей Пышкин

Тяжелоатлетка из Украины Мария Гангур стала чемпионкой мира в рывке. Во время соревнований девушка взяла штангу весом 101 кг.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.

Гангур выступала в весовой категории до 59 килограммов.

"По сумме двоеборья Мария остановилась в шаге от пьедестала почета с результатом 215 кг", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что впервые в истории сразу две спортсменки из Украины отметились медалями в соревнованиях по лыжной акробатике.

Также, в рамках юниорского чемпионата мира по прыжкам в воду, украинцы завоевали две золотые медали.

В частности, отличились золотом по прыжкам в воду - юные спортсмены из Украины Алексей Середа и Ксения Байло.

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