Українська важкоатлетка стала чемпіонкою світу

Важкоатлетка з України Марія Гангур стала чемпіонкою світу у ривку. Під час змагань дівчина взяла штангу вагою 101 кг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету.

"За сумою двоборства Марія зупинилася за крок від п'єдесталу пошани з результатом 215 кг", - додає пресслужба.

Гангур виступала у ваговій категорії до 59 кілограмів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вперше в історії, одразу дві спортсменки з України відзначилися медалями у змаганнях з лижної акробатики.

Також, в рамках юніорського чемпіонату світу зі стрибків у воду, українці здобули дві золоті медалі.

Зокрема, відзначились золотом зі стрибків у воду - юні спортсмени з України Олексій Середа та Ксенія Байло.