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Украинцы завоевали две золотые медали на юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду

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Киев, Среда 08 декабря 2021 18:28
Украинцы завоевали две золотые медали на юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду Фото: юные украинцы завоевали два "золота" на чемпионате мира по прыжкам в воду (facebook.com/ukrainiandiving/)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинцы Алексей Середа и Данила Аванесов заняли первое место на чемпионате мира в синхронных прыжках с трамплина среди юниоров. Еще одну золотую медаль в копилку украинской сборной принесла 16-летняя Ксения Байло из Николаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.

"Алексей Середа и Данила Аванесов выиграли "золото" в синхронных прыжках с вышки на чемпионате мира среди юниоров", - говорится в сообщении НОК.

Кроме того, Ксения Байло стала чемпионкой мира среди юниоров по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина в возрастной группе В.

По итогам сегодняшнего дня мирового первенства в копилке юношеской сборной по прыжкам в воду 8 медалей.

Фото: юные украинцы завоевали два "золота" на чемпионате мира по прыжкам в воду (facebook.com/ukrainiandiving/)

Напомним, со 2 по 9 декабря в Киеве в столичном Центре спорта "Лико" проходит XXIII юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду.

Отметим, Алексей Середа ранее завоевал две медали на чемпионате - "золото" на 10-метровой вышке и "серебро" по прыжкам с 3-метрового трамплина.

Как сообщало РБК-Украина, 4 декабря Ксения Байло стала чемпионкой мира по прыжкам в воду в соревнованиях на 10-метром трамплине

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