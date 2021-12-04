ru ua
Сб, 04 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинка завоевала "золото" на юношеском чемпионате мира по прыжкам в воду

Новина українською →
Киев, Суббота 04 декабря 2021 19:30
Украинка завоевала "золото" на юношеском чемпионате мира по прыжкам в воду Фото: 16-летняя Ксения Байло стала чемпионкой мира среди юниоров по прыжкам в воду (facebook.com/ukrainiandiving)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинка Ксения Байло стала чемпионкой мира по прыжкам в воду среди юниоров. 16-летняя уроженка Николаева завоевала "золото" в соревнованиях на 10-метром трамплине в возрастной группе В.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию Украины по прыжкам в воду.

"Ксения Байло - чемпионка мира среди юниоров по прыжкам с вышек в возрастной группе В", - говорится в сообщении федерации.

Там отметили, что на чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров гимн Украины звучит второй раз.

Напомним, накануне Байло завоевала "бронзу" по прыжкам в воду с метрового трамплина.

Отметим, XXIII юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду проходит в Киеве в столичном Центре спорта "Лико" со 2 по 9 декабря.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев НОК Украины
NEWS
Переговоры Байдена и Путина: в России назвали дату
Переговоры Байдена и Путина: в России назвали дату
DAILY
Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего