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Юный украинец завоевал "золото" на чемпионате мира по прыжкам в воду

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Киев, Понедельник 06 декабря 2021 20:41
Юный украинец завоевал "золото" на чемпионате мира по прыжкам в воду Фото: 15-летний Алексей Середа стал чемпионом мира по прыжкам в воду среди юниоров (facebook.com/olympicua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Юный украинец Алексей Середа стал чемпионом мира по прыжкам в воду среди юниоров. 15-летний уроженец Николаева завоевал "золото" в возрастной группе В.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.

"Поздравляем украинского прыгуна в воду Алексея Середу с "золотом" на проходящем в Киеве юниорском чемпионате мира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 15-летний спортсмен победил в прыжках с 10-метровой вышки в возрастной группе В. Середа принес юношеской сборной Украины пятую медаль на мировом первенстве.

Напомним, 4 декабря 16-летняя уроженка Николаева Ксения Байло стала чемпионкой мира по прыжкам в воду среди юниоров с 10-метровой вышки в возрастной группе В.

Отметим, в этот же день украинцы Данила Коновалов и Богдан Чижовский заняли второе место на юношеском чемпионате мира в синхронных прыжках с трамплина.

Как сообщало РБК-Украина, XXIII юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду проходит в Киеве в столичном Центре спорта "Лико" со 2 по 9 декабря.

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