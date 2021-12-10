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Впервые в истории: сразу две украинки завоевали медали в соревнованиях по лыжной акробатике

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Пятница 10 декабря 2021 17:59
Впервые в истории: сразу две украинки завоевали медали в соревнованиях по лыжной акробатике Фото: сразу две украинки завоевали медали в соревнованиях по лыжной акробатике ()
Автор: Сергей Пышкин

Впервые в истории сразу две украинские спортсменки завоевали медали с соревнований по лыжной акробатике. Наградами отметились Анастасия Новосад и Ольга Полюк.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.

В рамках Кубка мира по лыжной акробатике:

  • Анастасия Новосад завоевала золото;
  • Ольга Полюк - бронзу.

"Для обоих это первые награды в личных соревнованиях на Кубке мира", - пишет пресс-служба НОК.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в рамках юниорского чемпионата мира по прыжкам в воду, украинцы завоевали две золотые медали.

Также 6 декабря юные спортсмены из Украины Алексей Середа и Ксения Байло отличились золотом на чемпионате мира по прыжкам в воду.

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