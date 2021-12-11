Украинская тяжелоатлетка стала чемпионкой мира
Фото: тяжелоатлетка Украины Мария Гангур (facebook.com/olympicua)
Тяжелоатлетка из Украины Мария Гангур стала чемпионкой мира в рывке. Во время соревнований девушка взяла штангу весом 101 кг.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.
Гангур выступала в весовой категории до 59 килограммов.
"По сумме двоеборья Мария остановилась в шаге от пьедестала почета с результатом 215 кг", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что впервые в истории сразу две спортсменки из Украины отметились медалями в соревнованиях по лыжной акробатике.
Также, в рамках юниорского чемпионата мира по прыжкам в воду, украинцы завоевали две золотые медали.
В частности, отличились золотом по прыжкам в воду - юные спортсмены из Украины Алексей Середа и Ксения Байло.