США досі не відновили повноцінну роботу Starlink, але збільшили швидкість, - Зеленський
Система супутникового звязку Starlink досі не запрацювала повноцінно на фронті, тож українські воїни не можуть виконувати ряд завдань. Проте США все-таки збільшили швидкість роботи Starlink.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського на брифінгу в Брюсселі.
Для чого ЗСУ потрібен швидкісний Starlink
Зеленський зазначив, що Збройні сили України не використовують Starlink для завдання deep strikes.
"Ні, ми не використовуємо Starlink для атак або ударів у відповідь по території РФ. Саме тому ми й зверталися до SpaceX і Білого дому, щоб нам відкрили таку можливість. Якби вона в нас була, ми б, безумовно, не зверталися", - каже він.
Президент відверто сказав, що саме тому ситуація зі Starlink стала для України дуже неприємним і небезпечним "сюрпризом".
Він пояснив, для чого ЗСУ Starlink на фронті та яка швидкість потрібна для його ефективного використання.
"Ми використовуємо Starlink для перехоплення реактивних "Шахедів", які летять і б’ють по наших цивільних, убивають наші сім’ї. Ми використовуємо спеціальні перехоплювачі - дрони, які рухаються з великою швидкістю та використовують Starlink", - каже очільник держави.
За його словами, США Starlink не відключили, а знизили швидкість.
"І коли швидкість знизили, ми не змогли збити певну кількість цих "Шахедів". Ось це дуже боляче і неприємно. Тобто ми не змогли забезпечити захист населення. "Шахеди" летіли зі швидкістю понад 400 кілометрів на годину, а нам знизили швидкість до 78 км/год", - уточнив він.
По-друге, Starlink на окупованих територіях використовується українськими бійцями для ураження військових цілей (мідлстрайків).
"І ми більше не можемо цього робити", - зазначив президент.
Але, за словами Зеленського, найголовніше - це люди.
"Багато людей знаходиться в досяжності дронів ворога, ми використовуємо БпЛА для подачі води та їжі людям, які давно на позиціях. Ми використовуємо дрони та Starlink. Отже, це вплинуло на нашу здатність захищати населення", - каже він.
Starlink досі працює повільно
Як повідомив президент, партнери заявили, що були сигнали з Білого дому щодо повернення швидкісних можливостей Starlink.
"Чи вони повернулися до попередньої швидкості? Ні. Але чи швидкість підвищилася? Так", - додав він.
Раніше РБК-Україна писало, що, за даними медіа, сенатори-республіканці запропонували Україні на 100 днів припинити удари по російських енергетичних об’єктах. В обмін США мали б розширити покриття Starlink для ЗСУ.
Крім того, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розкритикував обмеження США швидкості роботи супутникового зв’язку Starlink в Україні, за який платить і його країна.