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США досі не відновили повноцінну роботу Starlink, але збільшили швидкість, - Зеленський

15:35 16.10.2026 Пт
3 хв
aimg Олена Бджола
США досі не відновили повноцінну роботу Starlink, але збільшили швидкість, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Система супутникового звязку Starlink досі не запрацювала повноцінно на фронті, тож українські воїни не можуть виконувати ряд завдань. Проте США все-таки збільшили швидкість роботи Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського на брифінгу в Брюсселі.

Для чого ЗСУ потрібен швидкісний Starlink

Зеленський зазначив, що Збройні сили України не використовують Starlink для завдання deep strikes.

"Ні, ми не використовуємо Starlink для атак або ударів у відповідь по території РФ. Саме тому ми й зверталися до SpaceX і Білого дому, щоб нам відкрили таку можливість. Якби вона в нас була, ми б, безумовно, не зверталися", - каже він.

Президент відверто сказав, що саме тому ситуація зі Starlink стала для України дуже неприємним і небезпечним "сюрпризом".

Він пояснив, для чого ЗСУ Starlink на фронті та яка швидкість потрібна для його ефективного використання.

"Ми використовуємо Starlink для перехоплення реактивних "Шахедів", які летять і б’ють по наших цивільних, убивають наші сім’ї. Ми використовуємо спеціальні перехоплювачі - дрони, які рухаються з великою швидкістю та використовують Starlink", - каже очільник держави.

За його словами, США Starlink не відключили, а знизили швидкість.

"І коли швидкість знизили, ми не змогли збити певну кількість цих "Шахедів". Ось це дуже боляче і неприємно. Тобто ми не змогли забезпечити захист населення. "Шахеди" летіли зі швидкістю понад 400 кілометрів на годину, а нам знизили швидкість до 78 км/год", - уточнив він.

По-друге, Starlink на окупованих територіях використовується українськими бійцями для ураження військових цілей (мідлстрайків).

"І ми більше не можемо цього робити", - зазначив президент.

Але, за словами Зеленського, найголовніше - це люди.

"Багато людей знаходиться в досяжності дронів ворога, ми використовуємо БпЛА для подачі води та їжі людям, які давно на позиціях. Ми використовуємо дрони та Starlink. Отже, це вплинуло на нашу здатність захищати населення", - каже він.

Starlink досі працює повільно

Як повідомив президент, партнери заявили, що були сигнали з Білого дому щодо повернення швидкісних можливостей Starlink.

"Чи вони повернулися до попередньої швидкості? Ні. Але чи швидкість підвищилася? Так", - додав він.

Раніше РБК-Україна писало, що, за даними медіа, сенатори-республіканці запропонували Україні на 100 днів припинити удари по російських енергетичних об’єктах. В обмін США мали б розширити покриття Starlink для ЗСУ.

Крім того, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розкритикував обмеження США швидкості роботи супутникового зв’язку Starlink в Україні, за який платить і його країна.

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