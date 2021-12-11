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Українська важкоатлетка стала чемпіонкою світу

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Субота 11 грудня 2021 21:37
Українська важкоатлетка стала чемпіонкою світу Фото: важкоатлетка України Марія Гангур (facebook.com/olympicua)
Автор: Сергій Пишкін

Важкоатлетка з України Марія Гангур стала чемпіонкою світу у ривку. Під час змагань дівчина взяла штангу вагою 101 кг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету.

Гангур виступала у ваговій категорії до 59 кілограмів.

"За сумою двоборства Марія зупинилася за крок від п'єдесталу пошани з результатом 215 кг", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вперше в історії, одразу дві спортсменки з України відзначилися медалями у змаганнях з лижної акробатики.

Також, в рамках юніорського чемпіонату світу зі стрибків у воду, українці здобули дві золоті медалі.

Зокрема, відзначились золотом зі стрибків у воду - юні спортсмени з України Олексій Середа та Ксенія Байло.

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