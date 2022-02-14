ru ua
Пн, 14 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россиянка с допингом продолжит выступления на Олимпиаде: подробности

Новина українською →
Пекин, Понедельник 14 февраля 2022 10:39
Россиянка с допингом продолжит выступления на Олимпиаде: подробности Фото: Камила Валиева (Reuters)
Автор: Андрей Вырва

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, ранее сдавшей положительную допинг-пробу, в ее организме нашли триметазидин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CAS.

По решению CAS 15-летняя фигуристка сможет продолжить выступления на Олимпиаде и поучаствовать в личном турнире. Решение о санкциях против спортсменки и распределении медалей будет принято позже.

Личный турнир по фигурному катанию среди женщин стартует 15 февраля.

Что известно о допинге Валиевой

Россиянка сдала положительный тест еще в декабре, выступая на местном чемпионате. Нарушения допинга обнаружила шведская лаборатория и мгновенно установила временный запрет на фигуристку в соревнованиях.

Сама Валиева подала апелляцию в Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства на такое решение. Местные функционеры быстро сняли запрет, и Валиева продолжает готовиться к следующим соревнованиям.

Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило нарушение антидопинговых правил спортсменкой ОКР. Организация обратилась в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) для устранения Валиевой.

Команда ОКР победила в командном турнире по фигурному катанию, однако им до сих пор не вручили медали, из-за допинга найденного в организме Валиевой.

Напомним, что американская бобслеистка взяла "золото" в монобобе, а украинка стала последней

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада Олимпиада 2022
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Какие виды спорта представлены
Какие виды спорта представлены
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед