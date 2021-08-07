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Українка Лівач пробилася в "бронзовий" фінал у боротьбі

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Токіо, Субота 07 серпня 2021 13:20
Українка Лівач пробилася в "бронзовий" фінал у боротьбі Фото: Оксана Лівач побореться за бронзову медаль ОІ (noc-ukr.org)
Автор: Ігор Литвиненко

Українка Оксана Лівач пробилася в "бронзовий" фінал у вільній боротьбі (вагова категорія до 50 кг) Олімпійські ігри. Сьогодні вона матиме шанс вибороти бронзову медаль.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Вчора Лівач поступилася в чвертьфіналі китаянці Янань Сунь, яка в підсумку вийшла у фінал, а це дало право українці убити за "бронзу" у втішному турнірі. Для проходу в "бронзовий" фінал Лівач потрібно було перемагати кубинку Лопес Гузман. І українка це успішно зробила - 6:0.

Далі в сутичці за "бронзу" вона битиметься з представницею США Сарою Хільдебрандт. Сутичка почнеться не раніше 15:00 за Києвом.

Нагадаємо, сьогодні українські спортсмени вже завоювали дві срібні медалі. Спершу Людмила Лузан та Анастасія Четверикова стали другими в каное-двійці на 500 метрів.

А потім у матчі за "золото" з боксу поступився Олександр Хижняк, отримавши "срібло". Причому по ходу бою українець повністю домінував і перемагав за очками, але за півтори хвилини до кінця бою пропустив удар від бразильського суперника Гіберта Соузи і впав. Суддя прийняв спірне рішення відразу зупинити бій, не почавши навіть відлік, хоча Хижняк відразу схопився на ноги.

Всього українці вже завоювали 16 медалей на ОІ в Токіо. Детальніше про всіх призерів читайте в матеріалі РБК-Україна.

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