Українка Лівач пробилася в "бронзовий" фінал у боротьбі

Українка Оксана Лівач пробилася в "бронзовий" фінал у вільній боротьбі (вагова категорія до 50 кг) Олімпійські ігри. Сьогодні вона матиме шанс вибороти бронзову медаль.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Вчора Лівач поступилася в чвертьфіналі китаянці Янань Сунь, яка в підсумку вийшла у фінал, а це дало право українці убити за "бронзу" у втішному турнірі. Для проходу в "бронзовий" фінал Лівач потрібно було перемагати кубинку Лопес Гузман. І українка це успішно зробила - 6:0. Далі в сутичці за "бронзу" вона битиметься з представницею США Сарою Хільдебрандт. Сутичка почнеться не раніше 15:00 за Києвом.