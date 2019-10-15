ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине завтра потеплеет до +23

Новости » Общество    15.10.2019 - 18:11
В Украине завтра потеплеет до +23
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В центральных, южных, восточных областях и в Карпатском регионе ожидается туман

В среду, 16 октября, погода в Украине будет без осадок, ожидается туман, температура +23. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского Гидрометцентра в Facebook.

Как сообщают синоптики, 16 октября в Украине без осадков. Ночью и утром в центральных, южных, восточных областях и в Карпатском регионе ожидается туман.

Ветер южный (на юге и востоке страны - восточный), 5-10 м / с.

Температура воздуха ночью составит +5 +10 градусов, а днем +​​18 +23. В Карпатах температура воздуха ночью сотавит +1 +5 градусов, а днем +​​12 +17.

В Украине завтра потеплеет до +23Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, завтра погода будет теплой, температура воздуха в течение дня будет достигать +18+24 градусов. Кроме того, в Киеве среда будет сухой солнечной и теплой, в течение дня около +20 градусов.

Отметим, что премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что отопительный сезон в Украине начнется без особых проблем, кроме двух городов - Смела и Новый Роздол.

Ранее РБК-Украина сообщало, что с начала "бабьего лета" в Киеве обновлено два температурных рекорда - 13 октября температура воздуха поднялась до 23,8 градусов, что на 0,4 градуса выше предыдущего температурного рекорда, который был зафиксирован в 2014 году. Кроме того, среднесуточная температура воздуха 13 октября впервые за 139 лет составила 16,6 градуса.

С начала "бабьего лета" в Киеве обновлено два температурных рекорда Синоптики предупреждают об ухудшении погоды
Новости Украины ПогодаГидрометцентр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь