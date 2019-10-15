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Гончарук назвал города, в которых есть проблемы по запуску отопления

Новости » Политика    15.10.2019 - 09:23
Гончарук назвал города, в которых есть проблемы по запуску отопления
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук обещает отопительный сезон без проблем

Отопительный сезон в Украине начнется без особых проблем, кроме двух городов - Смила и Новый Раздел. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в своем видеоблоге.

Он отметил, что в Смиле и Новом Разделе отопительный сезон может начатся на несколько дней позже.

"Я сейчас с уверенностью могу сказать, что во всех городах отопительный сезон начнется без особых проблем. Исключением являются лишь два города - это Смила (Черкасская области, - ред.) и Новый Раздел (Львовской области). Там еще остаются определенные технические сложности и проблемы - и, возможно, на несколько дней отопление начнется позже", - сказал он.

Гончарук отметил, причина в том, что отопление в этих городах подавали частные компании - и они "своими действиями создали критические ситуации".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что существует угроза срыва отопительного сезона в Украине. При этом президент отметил, что занимается этой проблемой.

РБК-Украина сообщало, что на последнем заседании Кабинета министров Украины приняли решение создать рабочую группу для решения проблем с началом отопительного сезона.

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Новости Украины отопительный сезонАлексей Гончарук
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