Украина завтра будет одной из самых теплых в Европе

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, в Киеве среда будет сухой солнечной и теплой

Погода в Украине 16 октября будет теплой, температура воздуха в течение дня будет достигать +18+24 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Она отмечается, что туман "начинает подчинять себе ночи и утра, а иногда и задерживаться аж до обеда".

"Наиболее вероятны туманы завтра на востоке, юге, в центре и вокруг Карпат.

Видимость в туманах будет ухудшаться до 300-500 метров, внимательно!", - говорится в сообщении.

Фото: погода в Украине (facebook.com/tala.didenko)

По прогнозу Диденко, в Киеве среда будет сухой солнечной и теплой, в течение дня около +20 градусов.

"Чтобы мы не перепутали осень с летом, об этом напомнит множество желтых листьев, которое пора бы пособирать нашим коммунальщикам, и холодные ночи с температурой воздуха +6+12 градусов. Такая погода продлится до конца недели, с небольшими колебаниями температуры воздуха", - добавила она.

Напомним, сегодня ночью и утром в южной части, центральных, восточных областях и местами в Карпатах туман, видимость 200-500 м.

Отметим, по прогнозу синоптиков Украинского Гидрометцентра, во всех областях сегодня будет тепло. В западной части температура воздуха достигнет +23. В Киеве сегодня прогнозируют содержание теплой и малооблачной погоды и температуру воздуха +23.