ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина завтра будет одной из самых теплых в Европе

Новости » Общество    15.10.2019 - 12:27
Украина завтра будет одной из самых теплых в Европе
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, в Киеве среда будет сухой солнечной и теплой

Погода в Украине 16 октября будет теплой, температура воздуха в течение дня будет достигать +18+24 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Она отмечается, что туман "начинает подчинять себе ночи и утра, а иногда и задерживаться аж до обеда".

"Наиболее вероятны туманы завтра на востоке, юге, в центре и вокруг Карпат.
Видимость в туманах будет ухудшаться до 300-500 метров, внимательно!", - говорится в сообщении.

Украина завтра будет одной из самых теплых в ЕвропеФото: погода в Украине (facebook.com/tala.didenko)

По прогнозу Диденко, в Киеве среда будет сухой солнечной и теплой, в течение дня около +20 градусов.

"Чтобы мы не перепутали осень с летом, об этом напомнит множество желтых листьев, которое пора бы пособирать нашим коммунальщикам, и холодные ночи с температурой воздуха +6+12 градусов. Такая погода продлится до конца недели, с небольшими колебаниями температуры воздуха", - добавила она.

Напомним, сегодня ночью и утром в южной части, центральных, восточных областях и местами в Карпатах туман, видимость 200-500 м.

Отметим, по прогнозу синоптиков Украинского Гидрометцентра, во всех областях сегодня будет тепло. В западной части температура воздуха достигнет +23. В Киеве сегодня прогнозируют содержание теплой и малооблачной погоды и температуру воздуха +23.

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине В Украине завтра потеплеет до +24
Новости Украины Погода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь