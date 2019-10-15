Синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра ночью и утром в центре, на юге, востоке и в Карпатском регионе туман

Погода в Украине 16 октября ухудшится, ожидаются туманы в центральных, южных, восточных областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Синоптики отмечают, что завтра ночью и утром в центре, на юге, востоке и в Карпатском регионе туманы, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, завтра погода будет теплой, температура воздуха в течение дня будет достигать +18+24 градусов. Кроме того, в Киеве среда будет сухой солнечной и теплой, в течение дня около +20 градусов.

Отметим, премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что отопительный сезон в Украине начнется без особых проблем, кроме двух городов - Смела и Новый Роздол.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что существует угроза срыва отопительного сезона в Украине. При этом президент отметил, что занимается этой проблемой.

Добавим, во Львове прекратили подачу тепла в объекты социальной инфраструктуры якобы из-за улучшения погодных условий, которые ожидаются в ближайшие дни.