В Україні завтра потеплішає до +23

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У центральних, південних, східних областях та в Карпатському регіоні очікується туман

У середу, 16 жовтня, погода в Україні буде без осад, очікується туман, температура +23. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського Гідрометцентру Facebook.

Як повідомляють синоптики, 16 жовтня в Україні без опадів. Вночі та вранці в центральних, південних, східних областях та в Карпатському регіоні очікується туман.

Вітер західний (на півдні та сході країни - східний), 5-10 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +5 +10 градусів, вдень +18 +23. У Карпатах температура повітря вночі сотава +1 +5 градусів, вдень +12 +17.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, завтра погода буде теплою, температура повітря протягом дня сягатиме +18+24 градусів. Крім того, в Києві середовище буде сухою сонячною і теплою, протягом дня близько +20 градусів.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що опалювальний сезон в Україні почнеться без особливих проблем, крім двох міст - Сміла та Новий Розділ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з початку "бабиного літа" в Києві оновлено два температурних рекорди - 13 жовтня температура повітря піднялася до 23,8 градусів, що на 0,4 градуса вище попереднього температурного рекорду, який був зафіксований в 2014 році. Крім того, середньодобова температура повітря 13 жовтня вперше за 139 років склала 16,6 градуси.