В Украине запустили информационную кампанию по кибербезопасности

В Украине презентовали запуск информационной кампании по кибербезопасности, над созданием которой работали специалисты Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Сегодня, 6 марта, в Киеве состоялся официальный старт и презентация дополнительной защиты учетного профиля.

Фото: презентация запуска информкампании по кибербезопасности (npu.gov.ru)

По словам первого заместителя начальника Департамента киберполиции Нацполиции Сергея Крапивы, киберполиция длительное время сотрудничала с правительством Великобритании над кампанией, которая обезопасит граждан от ключевых рисков в сфере киберпреступности, в частности, речь идет о двух факторной аутентификации.

"Эти настройки легки в использовании - как для молодежи, так и для людей преклонного возраста. Для настройки нужно всего несколько минут. В результате наши граждане и лица, проживающие на территории Украины, смогут обеспечить безопасность своих персональных данных и информации, которая находится на почтовых ящиках, телефонах и тому подобное", - пояснил он.

По его словам, в большинстве случаев хакеры проводят многовекторную атаку, которая не направлена непосредственно на конкретного гражданина. Поэтому потерпевшие, которые обращаются в полицию, даже не понимают, почему именно они стали жертвами злоумышленников.

Ранее сообщалось, что Европейский союз создает Кибернетические силы ЕС быстрого реагирования, в состав которых вошли представители 6 государств, а именно: Литва, Эстония, Хорватия, Польша, Нидерланды и Румыния. Они объединили усилия по борьбе с киберугрозами в создании совместных международных возможностей быстрого реагирования.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует в ближайшее время разработать изменения в стратегию киберзащиты Украины. Разработкой изменений стратегии занимаются специалисты из профильных государственных структур, так и представители частного сектора.

Кроме того, в конце января Украина и Япония провели консультации по кибербезопасности и обсудили двустороннее сотрудничество в этой сфере.Тогда стороны договорились о взаимодействии компетентных органов двух государств по построению открытого, операционно-совместимый, надежного и безопасного киберпространства.