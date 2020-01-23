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Украина и Япония обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности

Новости » Политика     23.01.2020 - 18:42
Украина и Япония обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности
Фото: консультации Японии и Украины (rnbo.gov.ua)

Стороны сделали обзор национальных стратегий по кибербезопасности и обсуждения последних инцидентов в киберпространстве

В четверг, 23 января, Украина и Япония провели консультации по кибербезопасности и обсудили двустороннее сотрудничество в этой сфере. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО Украины.

Как сообщается, во время второго тура консультаций, которые продолжаются 23 января в городе Токио, стороны обсудили практические аспекты двустороннего сотрудничества Украины и Японии в сфере кибербезопасности.

Кроме того, стороны сделали обзор национальных стратегий по кибербезопасности и обсуждения последних инцидентов в киберпространстве.

"Это уже второй раунд украинского-японских консультаций по кибербезопасности. Такое двустороннее сотрудничество сегодня дает нам возможность построить более четкий план дальнейшего движения в направлении улучшения систем и мероприятий по реагированию на будущие угрозы", - заявил заместитель Секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк.

Также стороны договорились о взаимодействии компетентных органов двух государств по построению открытого, операционно-совместимого, надежного и безопасного киберпространства.

Напомним, СНБО планирует в ближайшее время разработать изменения в стратегию киберзащиты Украины. Разработкой изменений стратегии занимаются специалисты из профильных государственных структур, так и представители частного сектора.

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