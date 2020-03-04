США выделят Украине 38 млн долларов на киберзащиту

Фото: встреча представителей Украины и США (twitter.com/YehorBozhok)

Украина и США согласовали дальнейшие действия для укрепления совместной киберзащиты

Соединенные Штаты выделят Украине 38 млн долларов на киберзащиту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместитель министра иностранных дел Украины Егора Божка в Twitter.

По его словам, Украина и США согласовали дальнейшие действия для укрепления совместной киберзащиты.

При этом он добавил, что прошла "вдохновляющая встреча" с представителями Государственного департамента США и по итогам третьего раунда киберконсультаций был согласован новый проект ориентировочной стоимостью 38 млн долларов.

Надихаюча зустріч з Делегацією Держдепартаменту #США за підсумками 3го раунду кібер-консультацій. Узгодили комплекс подальших кроків для зміцнення спільної #кібербезпека зокрема новий проект з кібер-захисту критичної інфраструктури #Україна орієнтовною вартістю 38 млн $ pic.twitter.com/UFWzDvsjrC — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) March 4, 2020

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует в ближайшее время разработать изменения в стратегию киберзащиты Украины. Разработкой изменений стратегии занимаются специалисты из профильных государственных структур, так и представители частного сектора.

Кроме того, в конце января Украина и Япония провели консультации по кибербезопасности и обсудили двустороннее сотрудничество в этой сфере.Тогда стороны договорились о взаимодействии компетентных органов двух государств по построению открытого, операционно-совместимого, надежного и безопасного киберпространства.