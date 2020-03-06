В Україні запустили інформаційну кампанію з кібербезпеки

В Україні презентували запуск інформаційної кампанії з кібербезпеки, над створенням якої працювали спеціалісти Великобританії, Сполучених Штатів Америки та України. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції.

Сьогодні, 6 березня, у Києві відбулася офіційний старт і презентація додаткового захисту облікового профілю.

Фото: презентація запуску інформкампанії з кібербезпеки (npu.gov.ua)

За словами першого заступника начальника Департаменту кіберполіції Нацполіції Сергія Кропиви, кіберполіція тривалий час співпрацювала з урядом Великої Британії над кампанією, яка убезпечить громадян від ключових ризиків у сфері кіберзлочинності, зокрема йдеться про двофакторну автентифікацію.

"Ці налаштування легкі у використанні - як для молоді, так і для людей похилого віку. Для налаштування потрібно лише кілька хвилин. У результаті наші громадяни та особи, які проживають на території України, зможуть забезпечити безпеку своїх персональних даних та інформації, яка знаходиться на поштових скриньках, телефонах тощо", - пояснив він.

За його словами, у більшості випадків хакери проводять багатовекторну атаку, яка не спрямована безпосередньо на конкретного громадянина. Тож потерпілі, які звертаються до поліції, навіть не розуміють, чому саме вони стали жертвами зловмисників.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз створює Кібернетичні сили ЄС швидкого реагування, до складу яких увійшли представники 6 держав, а саме: Литва, Естонія, Хорватія, Польща, Нідерланди та Румунія, об'єднали зусилля щодо боротьби з кіберзагрозами у створенні спільних міжнародних можливостей швидкого реагування.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України планує найближчим часом розробити зміни в стратегію кіберзахисту України. Розробкою змін стратегії займаються фахівці з профільних державних структур, так і представники приватного сектору.

Крім того, в кінці січня Україна і Японія провели консультації з кібербезпеки та обговорили двостороннє співробітництво в цій сфері.Тоді сторони домовилися про взаємодію компетентних органів двох держав з побудови відкритого, операційно-сумісний, надійного і безпечного кіберпростору.