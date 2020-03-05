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В ЕС появятся Кибернетические силы быстрого реагирования

Новости » Политика     05.03.2020 - 13:18
В ЕС появятся Кибернетические силы быстрого реагирования
Иллюстративное фото (mediananny)

Шесть стран ЕС объединили усилия по борьбе с киберугрозами

Европейский союз создает Кибернетические силы ЕС быстрого реагирования, в состав которых вошли представители 6 государств. Инициатором их создания стала Литва, говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Литвы.

Сообщается, что 6 европейских стран, а именно: Литва, Эстония, Хорватия, Польша, Нидерланды и Румыния, объединили усилия по борьбе с киберугрозами для создания совместных международных возможностей быстрого реагирования.

"Отныне международная команда быстрого реагирования будет находиться в режиме ожидания на нескольких физических сайтах и готова немедленно отреагировать на кибератаку в случае ее возникновения", - говорится в сообщении.

Документ юридически разрешает работу таких групп в юрисдикциях разных стран, определяет механизм работы CRRT, правовой статус, роли и процедуры. Созданные гражданскими и военными экспертами, CRRT присоединятся к нейтрализации и расследования опасных киберинцидентов практически или, при необходимости, физически.

С инициативой создания таких сил Литва выступила в 2017 году, в прошлом году состоялись первые учения, а с начала этого года уже несет дежурство международная команда из литовцев, голландцев, поляков и румын.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты выделят Украине 38 млн долларов на кибербезопасность.

Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует в ближайшее время разработать изменения в стратегию киберзащиты Украины. Разработкой изменений стратегии занимаются специалисты из профильных государственных структур, так и представители частного сектора.

Кроме того, в конце января Украина и Япония провели консультации по кибербезопасности и обсудили двустороннее сотрудничество в этой сфере.Тогда стороны договорились о взаимодействии компетентных органов двух государств по построению открытого, операционно-совместимый, надежного и безопасного киберпространства.

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