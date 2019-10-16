ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СНБО планирует изменить стратегию киберзащиты Украины

Новости » Общество    16.10.2019 - 14:59
СНБО планирует изменить стратегию киберзащиты Украины
Фото: Алексей Данилов (Униан)

Данилов сообщил о необходимости внесения коррекции к стратегии киберзащиты

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) планирует в ближайшее время разработать изменения в стратегию киберзащиты Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, разработкой изменений занимаются специалисты как из профильных государственных структур, так и представители частного сектора.

"Время вносит определенные коррективы, должны реагировать на вызовы. И в случае необходимости стратегия будет корректироваться в зависимости от задач с киберзащиты", - сказал Данилов.

Напомним, в июне тогдашний секретарь СНБО Александр Данилюк анонсировал новую стратегию кибербезопасности. По его словам, в этом году государственные электронные информационные ресурсы пройдут обзор состояния киберзащиты. По результатам обзора планировалась подготовка новой стратегии кабербезопасности.

Также РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский утвердил порядок проведения осмотра разведывательных органов Украины. Контроль за выполнением этого указа возложен на секретаря СНБО.

Светличная подала декларацию кандидата на пост замсекретаря СНБО СНБО провел совещание по информационному противодействию агрессии против Украины
Новости Украины СНБОкибербезопасность
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь