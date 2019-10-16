СНБО планирует изменить стратегию киберзащиты Украины

Фото: Алексей Данилов (Униан)

Данилов сообщил о необходимости внесения коррекции к стратегии киберзащиты

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) планирует в ближайшее время разработать изменения в стратегию киберзащиты Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, разработкой изменений занимаются специалисты как из профильных государственных структур, так и представители частного сектора.

"Время вносит определенные коррективы, должны реагировать на вызовы. И в случае необходимости стратегия будет корректироваться в зависимости от задач с киберзащиты", - сказал Данилов.

Напомним, в июне тогдашний секретарь СНБО Александр Данилюк анонсировал новую стратегию кибербезопасности. По его словам, в этом году государственные электронные информационные ресурсы пройдут обзор состояния киберзащиты. По результатам обзора планировалась подготовка новой стратегии кабербезопасности.

Также РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский утвердил порядок проведения осмотра разведывательных органов Украины. Контроль за выполнением этого указа возложен на секретаря СНБО.