В Украине запретили деятельность партии "Оппоблок": решение суда
Восьмой апелляционный административный суд запретил функционирование пророссийской политической партии "Оппозиционный блок" в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ЧЕСНО".
Помимо запрещения деятельности суд также передал имущество партии и ее ячеек государству. При этом решение апелляционного суда может быть оспорено в Верховном суде.
Отмечается, что заседание суда длилось примерно полтора часа. В зал не допускали журналистов, хотя судебный процес был открытым.
Обновлено от 17:35
Позже нардеп от партии "Слуга народа" Ольга Совгиря подтвердила решение суда.
"Первый пошел! Согласно закону о запрете пророссийских политических партий запрещена деятельность политической партии "Оппозиционный блок", - написала она.
Стоит заметить, что решение о запрете всех пророссийских партий в Украине было принято на заседании СНБО.
Решение суда (chesno.org)
Напомним, ранее стало известно, что фракция "Оппозиционная платформа - За життя" (ОПЗЖ) в Верховной раде Украины ликвидирована. Такое решение принял украинский парламент.
Также мы писали, что, по словам спикера ВР Руслана Стефанчука, фракция ОПЗЖ в Верховной Раде перестала существовать, но это никак не повлияло на мандаты ее бывших членов.
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