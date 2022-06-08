ВСУ нанесли тяжелые потери россиянам в Северодонецке, - Арестович

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире " Фейгин Live ".

"Россияне понесли очень тяжелые потери в Северодонецке и окрестностях. Потери выражаются в количестве тел российских солдат в Луганской области - их сотни", - заявил Арестович.

По его словам, из-за этого войска РФ начали немного отходить в городе. Сейчас в Северодонецке ведутся артиллерийские дуэли, при этом ближних боев нет.

Арестович также добавил, что новое военное начальство России планирует уменьшить количество потерь среди своих солдат, поэтому артиллерийский бой будет становится более распространенным на фронте.