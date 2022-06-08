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ВСУ нанесли тяжелые потери россиянам в Северодонецке, - Арестович

Новина українською →
Киев, Среда 08 июня 2022 22:54
ВСУ нанесли тяжелые потери россиянам в Северодонецке, - Арестович Фото: советник главы ОП Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские войска продолжают уничтожать оккупантов в Северодонецке. Россияне отступают под натиском ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

"Россияне понесли очень тяжелые потери в Северодонецке и окрестностях. Потери выражаются в количестве тел российских солдат в Луганской области - их сотни", - заявил Арестович.

По его словам, из-за этого войска РФ начали немного отходить в городе. Сейчас в Северодонецке ведутся артиллерийские дуэли, при этом ближних боев нет.

Арестович также добавил, что новое военное начальство России планирует уменьшить количество потерь среди своих солдат, поэтому артиллерийский бой будет становится более распространенным на фронте.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Северодонецк остается эпицентром противостояния на Донбассе. Это очень жестокая и очень тяжелая битва.

Также мы писали, что, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, попытки российских оккупантов полностью захватить Луганскую область имеют исключительно политическую цель. Ведь с самого начала в РФ заявляли о выходе на админграницы региона.

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