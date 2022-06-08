Россия ударила советскими ракетами по Украине из Ростовской области: что известно

Россия готовится к очередным ракетным ударам по Украине. В рамках подготовки к ним, Россия нанесла удары советскими ракетами Х-22 на востоке и юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.

"Экипаж самолета дальней авиации Ту-22М3 из воздушного пространства Ростовской области (район 40 км к западу от н.п. Шахты) отработал электронные пуски ракет Х-22, вероятно, по объектам гражданской и военной инфраструктуры восточных и южных областей Украины", - рассказал он.

Отметим, что Х-22 - это советские крылатые ракеты, которые разрабатывались, начиная с 1958 года, а приняты на вооружение - в феврале 1971. Из-за устаревшей "начинки", они могут быть опасными в эксплуатации. Например, "Искандеры" уступают Х-22 по максимальной дальности (500 и 600 км соответственно).