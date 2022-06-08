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Россия ударила советскими ракетами по Украине из Ростовской области: что известно

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Украина, Среда 08 июня 2022 17:40
Россия ударила советскими ракетами по Украине из Ростовской области: что известно Фото: Россия снова ударила по Украине советскими ракетами Х-22
Автор: Наталия Гурковская

Россия готовится к очередным ракетным ударам по Украине. В рамках подготовки к ним, Россия нанесла удары советскими ракетами Х-22 на востоке и юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.

"Экипаж самолета дальней авиации Ту-22М3 из воздушного пространства Ростовской области (район 40 км к западу от н.п. Шахты) отработал электронные пуски ракет Х-22, вероятно, по объектам гражданской и военной инфраструктуры восточных и южных областей Украины", - рассказал он.

Отметим, что Х-22 - это советские крылатые ракеты, которые разрабатывались, начиная с 1958 года, а приняты на вооружение - в феврале 1971. Из-за устаревшей "начинки", они могут быть опасными в эксплуатации. Например, "Искандеры" уступают Х-22 по максимальной дальности (500 и 600 км соответственно).

Как сообщалось, для ударов по территории Украины Россия принялась использовать советские крылатые ракеты Х-22. Впервые это случилось в ночь на понедельник, 9 мая, в Донецкой области.

Также ранее стал известен главный недостаток советских ракет Х-22.

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