Сборная Украины полурезервным составом обыграла Ирландию на старте Лиги наций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига наций, группа B1, 2-й тур

Ирландия – Украина – 0:1

Гол: Цыганков, 48

"Сине-желтые" прогнозируемо вышли в экспериментальном составе. Кроме десятка новых исполнителей в старте по сравнению с матчами плей-офф к ЧМ-2022 изменилась и тактическая схема. На бумаге она была заявлена ​​как 3-4-3, а на деле была похожа на 3-4-2-1 с Довбиком на острие атаки.

Необычное игровое сочетание привело к тяжелому старту украинцев. В стартовые 15 минут Ирландия полностью контролировала ход поединка, но серьезный момент создала лишь один – Найт бил метров с 25, но Лунин парировал мяч на угловой. В ответ Мудрик пробил очень неточно из-за пределов штрафной, а выстрел Миколенко после перехвата прошел рядом со штангой.

Впоследствии сборная Украины окончательно выровняла игру, и обе команды начали действовать осторожнее. Опасность у ворот соперников возникала очень редко, в основном при стандартах или ударах со средней и дальней дистанции.

Украине, однако, даже удалось забить – Довбик протянул мяч до линии поля и отбросил под удар Качараби, который роскошно положил в дальнюю девятку. Но на старте эпизода форвард забрался в минимальный офсайд.

Зато в начале второго тайма "сине-желтые" забили чистый гол. Цыганков только что вышел на замену, заработал штрафной на правом фланге и самостоятельно его исполнил – мяч пролетел над своими и чужими и влетел в дальний угол ворот Келлехера!

Первый гол добавил поединку оборотов. Обе команды заиграли активнее. "Зеленая армия" побежала отыгрываться и на короткий период перехватила инициативу. Зато подопечные Петракова сначала пытались поймать ирландцев в контратаках, а затем перешли к солидному контролю с разными вариантами атак.

Но следующей стопроцентный момент упустила именно Ирландия. На 79-й минуте Даффи пробил головой после навеса Обафеми, но Лунин и перекладина вдвоем спасли украинцев. А удар того же Обафеми после углового прошел мимо ворот.

Несмотря на создание еще нескольких моментов по стандартам, ирландцы организовать финальный штурм так и не смогли. Итак, сборная Украины завоевала первые 3 очка в Лиге наций 2022/23 и будет готовиться к "домашним" матчам турнира против Армении и той же Ирландии.