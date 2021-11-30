В Украине вводят самоизоляцию при въезде, а СБУ начала расследование по факту подготовки госпереворота: новости за 29 ноября

В Украине вводят самоизоляцию для граждан ряда стран при въезде, открыто уголовное производство по факту подготовки государственного переворота в Украине, Турция готова стать посредником между Украиной и Россией. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 29 ноября - в материале РБК-Украина.

Штамм "Омикрон". В Украине вводят самоизоляцию для граждан при въезде в страну

Министерство здравоохранения уже разрабатывает меры для предотвращения заражения граждан Украины штаммом коронавируса "Омикрон". Вводят самоизоляцию.

На правительственном совещании в понедельник утром принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, находившихся на территории стран Южной Африки, где зафиксировали новый штамм коронавируса.

В Украине готовили госпереворот. СБУ начала расследование

Правоохранители открыли уголовное производство по факту подготовки государственного переворота в Украине. Сейчас ведется расследование дела.

В деле по подготовке государственного переворота фигурируют отдельные граждане Украины и России. Однако в СБУ не раскрывают количество и личности подозреваемых. Напомним, в минувшую пятницу президент Владимир Зеленский заявил о подготовке государственного переворота, к которому хотят привлечь олигарха Рината Ахметова.

Турция готова стать посредником между Украиной и Россией, - Эрдоган

Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может стать посредником между Украиной и Россией. Турецкая сторона заинтересована в том, чтобы в этом регионе установился мир.

"Наша позиция здесь ясна. Мы за мир в регионе, особенно что касается крымских татар. Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией, особенно с господином Путиным", - ответил Эрдоган.

Переворачиваются машины и срываются крыши: на Стамбул обрушился мощный ураган (видео)

В Турции на Стамбул обрушился сильный ураган. Ветер переворачивает машины, срывает рекламные вывески, крыши домов, деревья и т.д. В результате непогоды погибли по крайне мере два человека.

От урагана также пострадали многие провинции. Синоптики сообщили, что ветер достиг скорости 80 километров в час. На двух людей упала сорванная ветром крыша, они погибли на месте. Еще 9 пострадавших доставили с больницу.

Определился обладатель "Золотого мяча-2021"

В понедельник, 29 ноября, состоялась церемония вручения престижнейшей индивидуальной футбольной награды - "Золотой мяч-2021". Лучшим футболистом стал 34-летний нападающий парижского "ПСЖ" Лионель Месси.

Для аргентинца этот "Золотой мяч" стал седьмым в карьере. Втрое место занял польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски.

Украину накроет мощным штормом: какие области зальет месячной нормой осадков

Погода в Украине 30 ноября принесет сильный порывистый ветер, местами со штормовыми порывами, а также значительные дожди. Синоптики прогнозируют, что в некоторых областях выпадет месячная норма осадков.

Что будет с погодой в последний день осени - читайте в материале Styler.