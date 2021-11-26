Зеленский о подготовке госпереворота: Голоса Ахметова и Новинского на записи не звучали

Президент Владимир Зеленский заявил, что в распоряжении власти оказалась некая "звуковая информация", на которой обсуждается подготовка государственного переворота в Украине. При этом он не смог раскрыть имена людей, голоса которых звучат на этой записи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента во время онлайн-марафона с представителями СМИ.

"У нас есть некая аудиозапись, где звучит о государственном перевороте. Я не буду вам говорить от кого идет эта запись. Мы понимаем, что разговаривают люди из Украины с людьми из России. Это то, что я понимаю. Есть аудиозапись, скажем так, аудиозвук, это может быть и мессенджер и все что угодно, я не готов об этом говорить", - сказал президент.

Зеленский не согласился рассказать, чьи именно голоса звучат на этой записи, в то же время он уточнил, что среди них нет голосов самого Рината Ахметова или его бизнес-партнера Вадима Новинского.

"Я вам говорю, говорят о некоторых фамилиях и говорят о нем (Ринате Ахметове, - ред.). Потому я и говорю, что я считаю, что это небезопасная ситуация и его втягивают в эту историю. Если бы это было в другом государстве, не буду говорить в каком, сейчас бы к нему приехали, вы понимаете что бы происходило. Но мы же разумные люди. Я не хочу (этого, - ред.). Я хочу только стабильности", - добавил глава государства.

В то же время Зеленский пригласил Рината Ахметова ознакомиться с содержимым этих записей. Он также отметил, что есть и агентурная информация о "желании внутренней дестабилизации" в Украине.

"Я считаю, что общество этого не хочет, страна этого не хочет. Хотят некоторые люди, которые остались без власти. Это мое мнение", - резюмировал президент.