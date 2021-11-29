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Определился обладатель "Золотого мяча-2021"

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Париж, Понедельник 29 ноября 2021 22:53
Определился обладатель "Золотого мяча-2021" Фото: лучшим футболистом мира в седьмой раз стал Лионель Месси (twitter.com/ChampionsLeague)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 29 ноября, состоялась церемония вручения престижнейшей индивидуальной футбольной награды - "Золотой мяч-2021". Лучшим футболистом стал 34-летний нападающий парижского "ПСЖ" Лионель Месси.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Для аргентинца этот "Золотой мяч" стал седьмым в карьере. Втрое место занял польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски.

Топ-10 в рейтинге лучших футболистов:

  1. Лионель Месси ("ПСЖ")
  2. Роберт Левандовски ("Бавария")
  3. Жоржиньо ("Челси")
  4. Карим Бензема ("Реал")
  5. Нголо Канте ("Челси")
  6. Криштиано Роналду ("Манчестер Юнайтед")
  7. Мухаммед Саллах ("Ливерпуль")
  8. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")
  9. Килиан Мбаппе ("ПСЖ")
  10. Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ")

У женщин лучшей футболисткой года и обладательницей "Золотого мяча-2021" стала Алексия Путельяс из "Барселоны".

Все награды от France Football:

  • Лучший молодой игрок: Педри ("Барселона")
  • Лучший нападающий: Роберт Левандовски ("Бавария")
  • Лучший вратарь: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ")
  • Лучший клуб: "Челси"

Для Роналду это худший результат в рейтинге лучших футболистов по версии France Football с 2010 года. Тогда выше португальца были Месси, Иньеста, Хави, Снейдер и Форлан.

Напомним, перед стартом нынешнего сезона Месси покинул "Барселону" и присоединился к парижскому "ПСЖ". Всю свою карьеру до этого аргентинец провел в каталонском клубе. В нынешнем сезоне он отметился четырьмя голами (3 в Лиге чемпионов и 1 в чемпионате Франции) и отдал 3 голевые передачи (все в Лиге-1).

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Месси Левандовски Золотой мяч Футбол
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