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В Украине готовили госпереворот. СБУ начала расследование

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Украина, Понедельник 29 ноября 2021 19:46
В Украине готовили госпереворот. СБУ начала расследование Фото: СБУ расследует подготовку к перевороту в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители открыли уголовное производство по факту подготовки государственного переворота в Украине. Сейчас ведется расследование дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В деле по подготовке государственного переворота фигурируют отдельные граждане Украины и России. Однако в СБУ не раскрывают количество и личности подозреваемых.

"Производство открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины - по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти. Главное следственное управление СБ Украины ведет досудебное расследование", - заявили в службе.

Как отметили в СБУ, другая информация о ходе расследования будет сообщена позже.

Напомним, в минувшую пятницу президент Владимир Зеленский заявил о подготовке государственного переворота, к которому хотят привлечь олигарха Рината Ахметова.

Сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поделится с международными партнерами информацией о подготовке госпереворота.

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