В Украине готовили госпереворот. СБУ начала расследование
Правоохранители открыли уголовное производство по факту подготовки государственного переворота в Украине. Сейчас ведется расследование дела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В деле по подготовке государственного переворота фигурируют отдельные граждане Украины и России. Однако в СБУ не раскрывают количество и личности подозреваемых.
"Производство открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины - по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти. Главное следственное управление СБ Украины ведет досудебное расследование", - заявили в службе.
Как отметили в СБУ, другая информация о ходе расследования будет сообщена позже.
Напомним, в минувшую пятницу президент Владимир Зеленский заявил о подготовке государственного переворота, к которому хотят привлечь олигарха Рината Ахметова.
Сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поделится с международными партнерами информацией о подготовке госпереворота.