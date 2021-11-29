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Турция готова стать посредником между Украиной и Россией, - Эрдоган

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Анкара, Понедельник 29 ноября 2021 13:17
Турция готова стать посредником между Украиной и Россией, - Эрдоган Фото: президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может стать посредником между Украиной и Россией. Турецкая сторона заинтересована в том, чтобы в этом регионе установился мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

"Наша позиция здесь ясна. Мы за мир в регионе, особенно что касается крымских татар. Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией, особенно с господином Путиным", - ответил Эрдоган.

По его словам, Турция заинтересована, чтобы в регионе установился мир.

"По этому поводу будет посредничество, мы обсудим этот вопрос с ними. Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса, развивая эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным", - добавил он.

Реакция Кремля

Сегодня на утреннем брифинге пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать информацию о том, что Турция якобы предложила провести у себя саммит по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Владимира Зеленского и Владимира Путина. Но отказался комментировать информацию журналистов "Эха Москвы".

"Дело в том, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу, и на таком саммите найти пути решения проблемы будет невозможно. Стороной конфликта является с одной стороны Киев, а с другой стороны - представители самопровозглашенных республик", - добавил Песков.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил, что обсуждает с Эрдоганом "такие вещи" за закрытыми дверями, что не стал бы рисковать отношениями в контексте спецоперации по задержанию "вагнеровцев" путем принудительной посадки турецкого самолета.

Он также отметил, что через Эрдогана передал президенту России Владимиру Путину верифицированные списки на обмен пленными.

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