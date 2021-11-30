В Україні вводять самоізоляцію при в'їзді, а СБУ розпочала розслідування за фактом підготовки держперевороту: новини за 29 листопада

В Україні запроваджують самоізоляцію для громадян ряду країн при в'їзді, відкрито кримінальне провадження за фактом підготовки державного перевороту в Україні, Туреччина готова стати посередником між Україною та Росією. Докладніше про те, що сталося у понеділок, 29 листопада – в матеріалі РБК-Україна.

Штам "Омікрон". В Україні вводять самоізоляцію для громадян при в'їзді в країну

Міністерство охорони здоров’я уже розробляє заходи для запобігання зараженню громадян України штамом коронавірусу "Омікрон". Вводять самоізоляцію.

На урядовій нараді в понеділок вранці прийнято рішення не пускати на територію України без проходження самоізоляції осіб, які перебували на території країн Південної Африки, де зафіксували новий штам коронавірусу.

В Україні готували держпереворот. СБУ почала розслідування

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом готування державного перевороту в Україні. Наразі ведеться розслідування справи.

У справі щодо підготовки державного перевороту фігурують окремі громадяни України та Росії. Однак в СБУ не розкривають кількість та особи підозрюваних. Нагадаємо, минулої п'ятниці президент Володимир Зеленський заявив про підготовку в Україні державного перевороту, до якого хочуть залучити олігарха Ріната Ахметова.

Туреччина готова стати посередником між Україною і Росією, - Ердоган

Президент Туреччини Регдеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може стати посередником між Україною і Росією. Турецька сторона зацікавлена в тому, щоб в цьому регіоні встановився мир.

"Наша позиція тут ясна. Ми за мир у регіоні, особливо щодо кримських татар. Ми багато разів обговорювали ці питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним", - відповів Ердоган.

Перевертаються машини і зриваються дахи: на Стамбул обрушився потужний ураган (відео)

У Туреччині на Стамбул обрушився сильний ураган. Вітер перевертає машини, зриває рекламні вивіски, дахи будинків, дерева і т.д. В результаті негоди загинули принаймні дві людини.

Від урагану також постраждали багато провінцій. Синоптики повідомили, що вітер досяг швидкості 80 кілометрів на годину. На двох людей впав зірваний вітром дах, вони загинули на місці. Ще 9 постраждалих доставили з лікарні.

Визначився володар "Золотого м'яча-2021"

Сьогодні, 29 листопада, відбулася церемонія вручення найпрестижнішої індивідуальної Футбольної нагороди - "Золотий м'яч-2021". Кращим футболістом став 34-річний нападник паризького "ПСЖ" Ліонель Мессі.

Для аргентинця цей "золотий м'яч" став сьомим у кар'єрі. Втричі місце зайняв польський форвард "Баварії" Роберт Левандовскі.

Україну накриє потужним штормом: які області заллє місячною нормою опадів

Погода в Україні 30 листопада принесе сильний поривчастий вітер, місцями зі штормовими поривами, а також значні дощі. Синоптики прогнозують, що в деяких областях випаде місячна норма опадів.

Що буде з погодою в останній день осені - читайте в матеріалі Styler.