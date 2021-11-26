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Зеленский заявил о подготовке переворота в Украине с участием Ахметова

Новина українською →
Киев, Пятница 26 ноября 2021 12:28
Зеленский заявил о подготовке переворота в Украине с участием Ахметова Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил о подготовке государственного переворота с участием олигарха Рината Ахметова. По его словам, есть агентурная информация о возможном перевороте в начале декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-марафон.

"Есть большие вызовы внутри государства, которые фиксируют разведки других стран. Например, получили информацию, что 1 числа будет государственный переворот. Мне кажется важная информация, 1-2 декабря. Я говорить и делиться информацией не имею права", - отметил Зеленский.

По его словам, есть агентурная информация о том, что в Украине и России обсуждается участие в этом перевороте олигарха Рината Ахметова с привлечением миллиардов долларов.

"Я считаю, что это подстава Ахметова, его втягивают в войну против Украины. Считаю, что он начал ее. Это будет большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа", - подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что переворот готовит не Ахметов, но обсуждается его готовность якобы включиться в государственный переворот.

Напомним, Зеленский сегодня заявил, что вероятность полномасштабной войны с Российской Федерацией сохраняется каждый день. Но украинская сторона готова к любой эскалации.

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Владимир Зеленский Ринат Ахметов
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