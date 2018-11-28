Украине важна поддержка НАТО в вопросах кибербезопасности накануне выборов, - Парубий

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Парубий и Столтенберг обсудили увеличение трастового фонда для помощи Украине с кибербезопасностью

Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что очень важно получить поддержку со стороны НАТО в вопросе кибербезопасности, особенно в год накануне выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Рады.

В частности, Парубий провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Глава украинского парламента подчеркнул, что очень важно получить поддержку со стороны НАТО в вопросе кибербезопасности, особенно в год накануне выборов", -сказано в сообщении.

Спикер ВР отметил, что обсудил широкий круг вопросов с генсеком НАТО, в частности, и вопросы кибербезопасности.

"И мы проговорили увеличение трастового фонда, посредством которого НАТО помогает Украине в вопросе кибербезопасности... договорились об увеличении финансирования по этой линии в поддержке Украины", - сказал Парубий.

Напомним, Рада во втором чтении поддержала законопроект №8496 для усиления безопасности информационных ресурсов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в условиях постоянных кибератак. В частности, на усиление безопасности будет направлено 49,6 млн гривен.

РБК-Украина сегодня сообщало, что спикер ВР подписал постановление о назначении даты проведения выборов президента-2019 на 31 марта следующего года. Позже документ был опубликован в издании "Голос Украины".