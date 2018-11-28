Україні важлива підтримка НАТО у питаннях кібербезпеки напередодні виборів, - Парубій

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Парубій та Столтенберг обговорили збільшення трастового фонду для допомоги Україні з кібербезпекою

Голова Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що дуже важливо отримати підтримку з боку НАТО у питанні кібербезпеки, особливо в рік напередодні виборів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Ради.

Зокрема, Парубій провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Голова українського парламенту підкреслив, що дуже важливо отримати підтримку з боку НАТО у питанні кібербезпеки, особливо в рік напередодні виборів", -сказано у повідомленні.

Спікер ВР зазначив, що обговорив широке коло питань з генсеком НАТО, зокрема, і питання кібербезпеки.

"І ми проговорили збільшення трастового фонду, через який НАТО допомагає Україні в питанні кібербезпеки… домовились про збільшення фінансування по цій лінії у підтримці України", - сказав Парубій.

Нагадаємо, Рада у другому читанні підтримала законопроект №8496 для посилення безпеки інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (ЦВК) в умовах постійних кібератак. Зокрема, на посилення безпеки буде направлено 49,6 млн гривень.

РБК-Україна сьогодні повідомляло, що спікер ВР підписав постанову про призначення дати проведення виборів президента-2019 на 31 березня наступного року. Пізніше документ був опублікований у виданні "Голос України".