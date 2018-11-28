Парубий подписал постановление о выборах президента 31 марта 2019

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Постановление вступает в силу со дня принятия

Глава Верховной рады Андрей Парубий подписал проект постановления №9342 о проведении выборов президента 31 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Данное постановление внес в Раду спикер парламента. Отметим, документ вступает в силу со дня его принятия.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, принятие документа "позволит обеспечить проведение очередных выборов президента Украины в установленные Основным законом Украины сроки".

Напомним, вчера ВР назначила выборы президента на 31 марта 2019 года. Такое решение парламентарии приняли в ходе голосования в понедельник, 26 ноября. За документ проголосовали 298 депутатов ВР. Таким образом, нардепы поддержали проект постановления №9342 "О назначении очередных выборов президента Украины".

Как писало РБК-Украина ранее, президент Петр Порошенко в ходе своего обращения к украинскому народу о введении военного положения подчеркнул, что выборы президента должны состояться в соответствии с Конституцией - 31 марта 2019 года. По словам главы государства, военное положение никоим образом не должно повлиять на начало избирательной кампании.

"Чтобы военное положение не одним днем не накладывалось на начало избирательной кампании", - подчеркнул Порошенко.

Так, президент заявил, что проект о дате выборов президента он внесет в Раду уже в начале декабря.

Однако парламентарии не хотели поддерживать введение военного положения до четкого определения в законодательстве даты проведения президентских выборов-2019. В виду этого глава парламента и внес проект постановления, в котором четко определена дата проведения выборов - 31 марта 2019 года.

Подчеркнем, Верховная рада Украины в понедельник, 26 ноября, на внеочередном заседании одобрила закон, который утверждает указ главы государства о введении военного положения в Украине. Проект закона поддержали 276 нардепов.