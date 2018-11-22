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Рада усилила безопасность ресурсов ЦИК из-за кибератак

Новости » Политика    22.11.2018 - 11:34
Рада усилила безопасность ресурсов ЦИК из-за кибератак
Фото: здание Центральной избирательной комиссии (РБК-Украина)

ЦИК получит дополнительное финансирование на кибербезопасность

Верховная рада Украины во втором чтении поддержала законопроект №8496 для усиления безопасности информационных ресурсов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в условиях постоянных кибератак, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, проект закона №8496 о внесении изменений в приложение №3 к закону "О государственном бюджете Украины на 2018 год" поддержали 253 нардепа. Проект предусматривает увеличение расходов общего фонда по программам ЦИК.

Для увеличения финансирования по этим программам предлагается снизить расходы общего фонда по бюджетной программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав" на 49,6 млн гривен.

Проект не предусматривает привлечение дополнительных бюджетных средств, поскольку будут перераспределены расходы в пределах общего объема расходов общего фонда госбюджета.

Напомним, на прошлой неделе депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что ЦИК должен получить больше ресурсов для борьбы с киберугрозами.

"Мы рекомендуем предоставить ЦИК власть и ресурсы для того, чтобы они могли обновлять свои технические средства для укрепления кибербезопасности", - отметила Хармс.

До этого стало известно, что в Центризбиркоме создадут подразделение по кибербезопасности. Также сообщалось, что в ЦИК проводят стресс-тесты для того, что предотвратить сложные ситуации во время избирательного процесса.

 

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Новости Украины Центральная избирательная комиссиякибербезопасностьВерховная Рада
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