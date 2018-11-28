Опубликовано постановление о выборах президента 31 марта 2019

Иллюстративное фото (УНИАН)

Постановление обнародовано в спецвыпуске "Голоса Украины"

Постановление о проведении выборов президента 31 марта 2019 года (регистрационный номер 9342) 28 ноября было опубликовано в спецвыпуске "Голос Украины". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию в издании.

В частности, согласно пояснительной записке к проекту постановления, принятие документа "позволит обеспечить проведение очередных выборов президента Украины в установленные Основным законом Украины сроки".

Напомним, сегодня глава Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал проект постановления.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент назначил выборы президента на 31 марта 2019 года. Такое решение парламентарии приняли в ходе голосования в понедельник, 26 ноября. За документ проголосовали 298 депутатов ВР.

Отметим, президент Петр Порошенко в ходе своего обращения к украинскому народу о введении военного положения подчеркнул, что выборы президента должны состояться в соответствии с Конституцией - 31 марта 2019 года. По словам главы государства, военное положение никоим образом не должно повлиять на начало избирательной кампании.

Президент обещал, что внесет в Раду проект о дате выборов уже в начале декабря. Однако парламентарии не хотели поддерживать введение военного положения до четкого определения в законодательстве даты проведения президентских выборов-2019. В виду этого глава парламента и внес проект постановления, в котором четко определена дата их проведения - 31 марта 2019 года.

Подчеркнем, нардепы в понедельник, 26 ноября, на внеочередном заседании Рады приняли закон, который утверждает указ главы государства о введении военного положения в Украине. Проект закона поддержали 276 нардепов.

Сегодня закон о военном положении был также опубликован в "Голосе Украины" и вступил в силу.