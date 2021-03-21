Киевская область ужесточила карантин: какие ограничения действуют с сегодняшнего дня

В Киевской области с сегодняшнего дня, 21 марта, вступил в силу усиленный карантин . Новые ограничения будут действовать, пока ситуация с коронавирусом в области не улучшится.

Какие ограничения действуют на территории области с сегодняшнего дня - в материале РБК-Украина.

Новые карантинные ограничения

С сегодняшнего дня на территории Киевской области запрещается:

перевозка пассажиров в количестве более 50% мест для сидения;

проведение богослужений, если нельзя обеспечить не менее 10 квадратных метров на одного человека;

работа учреждений культуры, бассейнов и проведение массовых мероприятий, кроме матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей;

прием посетителей в кафе и ресторанах, кроме доставки и работы на вынос;

работа ТРЦ и детских развлекательных заведений, за исключением продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и цветочных магазинов внутри ТРЦ;

работа непродовольственных магазинов, кроме доставки и на вынос;

работа непродовольственных рынков и ярмарок.

Также будет ограничена работа ресторанов в отелях на территории области, а школьники после завершения каникул будут обучаться дистанционно. В то же время детсады и начальные классы будут работать без изменений.

Ограничения оранжевой зоны

Вместе с тем в Киевской области продолжают действовать карантинные ограничения "оранжевой" зоны. На территории области запрещается: