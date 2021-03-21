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Киевская область ужесточила карантин: какие ограничения действуют с сегодняшнего дня

Новина українською → Киевская область, Воскресенье 21 марта 2021 11:37
Киевская область ужесточила карантин: какие ограничения действуют с сегодняшнего дня Фото: люди в медицинских масках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киевской области с сегодняшнего дня, 21 марта, вступил в силу усиленный карантин. Новые ограничения будут действовать, пока ситуация с коронавирусом в области не улучшится.

Какие ограничения действуют на территории области с сегодняшнего дня - в материале РБК-Украина.

Новые карантинные ограничения

С сегодняшнего дня на территории Киевской области запрещается:

  • перевозка пассажиров в количестве более 50% мест для сидения;
  • проведение богослужений, если нельзя обеспечить не менее 10 квадратных метров на одного человека;
  • работа учреждений культуры, бассейнов и проведение массовых мероприятий, кроме матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей;
  • прием посетителей в кафе и ресторанах, кроме доставки и работы на вынос;
  • работа ТРЦ и детских развлекательных заведений, за исключением продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и цветочных магазинов внутри ТРЦ;
  • работа непродовольственных магазинов, кроме доставки и на вынос;
  • работа непродовольственных рынков и ярмарок.

Также будет ограничена работа ресторанов в отелях на территории области, а школьники после завершения каникул будут обучаться дистанционно. В то же время детсады и начальные классы будут работать без изменений.

Ограничения оранжевой зоны

Вместе с тем в Киевской области продолжают действовать карантинные ограничения "оранжевой" зоны. На территории области запрещается:

  • проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек;
  • работа заведений размещения, кроме гостиниц;
  • плановая госпитализация в больницах;
  • работа спортзалов, фитнес-центров и учреждений культуры;
  • прием новых изменений в детские лагеря.

Напомним, вчера в Киеве начал действовать трехнедельный локдаун, который ввели местные власти из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Однако с 23 марта в Киеве начнут действовать еще и ограничения "красной" зоны карантина. В "красную" зону вместе со столицей попала и Одесская область.

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