Киевская область ужесточила карантин: какие ограничения действуют с сегодняшнего дня
В Киевской области с сегодняшнего дня, 21 марта, вступил в силу усиленный карантин. Новые ограничения будут действовать, пока ситуация с коронавирусом в области не улучшится.
Какие ограничения действуют на территории области с сегодняшнего дня - в материале РБК-Украина.
Новые карантинные ограничения
С сегодняшнего дня на территории Киевской области запрещается:
- перевозка пассажиров в количестве более 50% мест для сидения;
- проведение богослужений, если нельзя обеспечить не менее 10 квадратных метров на одного человека;
- работа учреждений культуры, бассейнов и проведение массовых мероприятий, кроме матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей;
- прием посетителей в кафе и ресторанах, кроме доставки и работы на вынос;
- работа ТРЦ и детских развлекательных заведений, за исключением продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и цветочных магазинов внутри ТРЦ;
- работа непродовольственных магазинов, кроме доставки и на вынос;
- работа непродовольственных рынков и ярмарок.
Также будет ограничена работа ресторанов в отелях на территории области, а школьники после завершения каникул будут обучаться дистанционно. В то же время детсады и начальные классы будут работать без изменений.
Ограничения оранжевой зоны
Вместе с тем в Киевской области продолжают действовать карантинные ограничения "оранжевой" зоны. На территории области запрещается:
- проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек;
- работа заведений размещения, кроме гостиниц;
- плановая госпитализация в больницах;
- работа спортзалов, фитнес-центров и учреждений культуры;
- прием новых изменений в детские лагеря.
Напомним, вчера в Киеве начал действовать трехнедельный локдаун, который ввели местные власти из-за ухудшения ситуации с COVID-19.
Однако с 23 марта в Киеве начнут действовать еще и ограничения "красной" зоны карантина. В "красную" зону вместе со столицей попала и Одесская область.