УЗ продолжит запускать спецрейсы в "красную зону" до отмены ограничений
"Укрзализныця" продолжит запускать специальные рейсы в "красную зону" до отмены карантинных ограничений. На данный момент готовятся даты до конца марта.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский.
По его словам, спецрейсы являются компромиссным решением, поскольку УЗ считает, что остановка железнодорожного сообщения не является эффективной.
"По сути это те же маршрутные рейсы, которые просто в отдельные даты мы открываем. Мы сейчас сделали первую волну, после 8 марта - в Черновцы, Закарпатье и Ивано-Франковская область, в самые пиковые даты людей вывезли. То же самое сейчас делаем на этой неделе и на следующей неделе", - отметил Перцовский.
Он также подчеркнул, что железнодорожное сообщение особо не способствует распространению эпидемии. А с учетом того, что многие пассажиры доезжают до поездов на автобусах, ограничения на высадку и посадку в "красных зонах" являются номинальными.
По его словам, запуск спецрейсов согласовывается с ОГА, Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры.
"Обычно это дни с наибольшей нагрузкой. Сейчас мы подаем так, чтобы в пятницу-субботу люди могли туда поехать и в воскресенье вернуться. Как только будут согласованы, сразу УЗ на своем сайте и в Facebook все анонсирует", - отметил Перцовский.
На сегодня рассматривается возможность запускать спецрейсы в "красные зоны" в отдельные дни.
"Сейчас проходит процесс согласования, как только будет "зеленый свет", то мы сразу скажем, что в эти даты, кому нужно, можно будет выехать или в одну сторону или в другую", - добавил он.
Напомним, ранее в течение нескольких дней после 8 марта курсировали специальные рейсы из Закарпатской области. Это было связано с тем, что на выходные многие приехали в горы и из-за "красной зоны" не имели возможности выехать на поезде.
Согласно правилам адаптивного карантина, в "красных зонах" запрещается высадка и посадка пассажиров железнодорожного транспорта.
Помимо Закарпатья, специальные рейсы запускали в Черновицкую и Ивано-Франковскую области.
Что касается регулярного сообщения, то "Укрзализныця" пока до 19 марта включительно продлила ограничение на продажу билетов в Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую и Закарпатскую области.