"Красная зона" на Прикарпатье: в УЗ назвали ближайшие станции для выезда

В Ивано-Франковской области с 7 марта вступает в силу запрет на посадку и высадку пассажиров в связи с "красной зоной" карантина в регионе. В "Укрзализныце" назвали ближайшие станции, откуда с 7 марта можно будет выехать из "красной зоны".

В "Укрзализныце" отметили, что если с 7 марта приобретен билет до или из Ивано-Франковской области, то можно сесть на поезд любой станции следования за пределами области.

Напомним, в Ивано-Франковской в связи с "красной зоной" карантина вводятся ограничения на железнодорожное сообщение. При этом до 6 марта включительно пассажиры смогут добраться до места назначения, если билет был куплен до прекращения продаж.

Подробнее о том, какие ограничения действуют на Прикарпатье - в материале РБК-Украина.