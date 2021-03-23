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Львовская область 25 марта перейдет в "красную" зону: список ограничений

Новина українською → Львовская область, Вторник 23 марта 2021 18:35
Львовская область 25 марта перейдет в "красную" зону: список ограничений Фото: люди в медицинских масках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций перевела Львовскую область в "красную" зону карантина. Ограничения начнут действовать в полночь 25 марта.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Карантинные ограничения "красной" зоны распространяются на всю территорию области, включая Львов.

"С 00 часов 00 минут 25 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Львовской области и применить на территории Львовской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - заявил министр.

Как известно, в "красной" зоне карантина запрещено:

  • прием посетителей заведениями общественного питания и культуры;
  • проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
  • прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
  • деятельность непродовольственных рынков;
  • посещение учебных учреждений, кроме дошкольных учреждений и младших классов.

Кроме того, сегодня в регионах "красной" зоны карантина необходимо обязательно быть в масках на улице и в парках. По работе общественного транспорта регионы "красной" зоны принимают решение самостоятельно.

По состоянию на сегодня в "красной" зоне карантина Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

Напомним, в полиции рассказали, будут ли наказывать граждан, которые нарушают требование по ношению масок в "красной" зоне карантина. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 17 тысяч гривен.

Добавим, в КГГА назвали условие для досрочного выхода Киева из "красной" зоны карантина.

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