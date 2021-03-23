Львовская область 25 марта перейдет в "красную" зону: список ограничений

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций перевела Львовскую область в "красную" зону карантина . Ограничения начнут действовать в полночь 25 марта.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале .

Карантинные ограничения "красной" зоны распространяются на всю территорию области, включая Львов.

"С 00 часов 00 минут 25 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Львовской области и применить на территории Львовской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - заявил министр.

Как известно, в "красной" зоне карантина запрещено:

прием посетителей заведениями общественного питания и культуры;

проведение массовых, спортивных и других мероприятий;

прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;

деятельность непродовольственных рынков;

посещение учебных учреждений, кроме дошкольных учреждений и младших классов.

Кроме того, сегодня в регионах "красной" зоны карантина необходимо обязательно быть в масках на улице и в парках. По работе общественного транспорта регионы "красной" зоны принимают решение самостоятельно.

По состоянию на сегодня в "красной" зоне карантина Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.