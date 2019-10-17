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В Украине удерживается теплая погода

Новости » Общество    17.10.2019 - 15:12
В Украине удерживается теплая погода
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Ночью и утром в большинстве областей ожидается туман

Завтра, 18 октября, погода в Украине будет облачной и без осадкой, также ожидается туман, температура воздуха +22. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского Гидрометцентра в Facebook.

Как сообщают синоптики, 18 октября в Украине будет облачно и без осадков. Ночью и утром в большинстве областей ожидается туман.

Ветер переменных направлений, 3-5 м / с.

Температура воздуха ночью составит +4 +9, на крайнем юге страны до +12 градусов. Днем температура воздуха прогреется до +​​17 +22 градусов.

В Украине удерживается теплая погодаНапомним, ранее синоптики сообщали, что ночью и утром 18 октября в большинстве областей Украины ожидается туман. Отмечается, что видимость будет составлять 200-500 м.

Также синоптик Наталья Диденко предупреждала о туманах в Украине. При этом она отметила, что завтра будет однин из самых теплых дней в Европе. Температура воздуха прогреется до +24 градусов. При этом дожди не ожидаются.

Ранее РБК-Украина сообщало, что завтра практически по всей территории страны будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, что "бабье лето" задержится в Украине до конца следующих выходных - 25-27 октября.

В Украине ожидается туман Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине
Новости Украины ПогодаГидрометцентр
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