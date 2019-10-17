Синоптик предупредила о туманах в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве завтра опять сухо ясно солнечно и тепло

Погода в Украине 18-го октября будет одной из самых теплых в Европе, температура воздуха днем достигнет +18+24 градуса. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Как отмечает синоптик, дождей не будет, но возможны туманы, которые ухудшат видимость до 300-500 метров. По прогнозу Диденко, в Киеве завтра опять сухо ясно солнечно и тепло, около +19+20 градусов.

Фото: прогноз погоды в Украине (facebook.com/tala.didenko)

"На выходные ситуация существенно не изменится", - добавила она.

Напомним, синоптики Украинского Гидрометцентра давали прогноз погоды на сегодня. Во всех областях будет тепло, в частности, в Запорожской и Киевской областях днем ожидается +20+22.

По данным синоптиков, в столице сегодня тепло. Температура воздуха днем достигнет +19+21, ночью ожидается +8+10.

Кроме того, сегодня и завтра будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности в Донецкой, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой, большинства районов Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областей.

Отметим, период сухой и теплой осенней погоды, который обычно называют "бабьим летом", продлится в Киеве до следующих выходных, до 25-27 октября.